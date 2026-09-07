Xiaomi 17T против 17T Pro: за что реально стоит переплачивать

Выбор между двумя версиями одного смартфона часто превращается в настоящее расследование. Смотришь на характеристики — вроде бы всё понятно, но как только доходит до конкретного решения, начинаются сомнения.
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