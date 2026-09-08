Суд продлил арест лидеру «Мать Армения» Теваняну на 3 месяца

Суд оставил под стражей Андраника Теваняна, возглавляющего партию «Мать Армения» и проходящего по делу о государственной измене.
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