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ДумаТВ

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Григорьев считает, что нужно изменить сроки действия разрешений на охоту

Григорьев считает, что нужно изменить сроки действия разрешений на охоту

Зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия») заявил, что разрешение на охоту должно действовать бессрочно или в течение сезона.

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