КамАЗы с самого начала проектировались так, чтобы выдерживать суровые условия — заводиться при -25 градусах для них не проблема.
Запуск замерзшего в лед Камаза в -50. Как оживляют технику в Сибири
Комментарии
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Александр Николаевич
Пустопорожняя статейка. Особенно для тех, кто на Жигулях ездит на Северах, на подледную зимнюю рыбалку на корюшку. -Утром минус 30. Клев закончился. Начался процесс оживления Жигуленка. У всех паяльная лампа или газовые горелки. Под картер и поехали....!
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14 час.
Karmadon
У меня "Нива-тайга" ВАЗ-21213. За четверть века эксплуатации - никаких проблем, в т.ч. и с запуском при любых погодных условиях. В экстремуме - при -38 гр. после ночи на морозе. Безо всяких паяльных ламп и газовых горелок.
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14 час.
Олег Самойлов
Амесли полить жидким азотом? Запустится иль фигу?
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12 час.
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