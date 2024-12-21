Запуск замерзшего в лед Камаза в -50. Как оживляют технику в Сибири

Александр Николаевич

Пустопорожняя статейка. Особенно для тех, кто на Жигулях ездит на Северах, на подледную зимнюю рыбалку на корюшку. -Утром минус 30. Клев закончился. Начался процесс оживления Жигуленка. У всех паяльная лампа или газовые горелки. Под картер и поехали....!