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Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Варезе», «Милан» встретится с «Брешией» и другие матчи

«Тренто» примет «Варезе». Соперники по полуфиналу прошлого плей-офф «Милан» и «Брешия» проведут первую личную встречу нового сезона.

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