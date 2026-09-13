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Россия запустила 5G: 16 городов, 10 млн абонентов и ставка на бизнес

Россия запустила 5G: 16 городов, 10 млн абонентов и ставка на бизнес

МОСКВА (ИА Реалист). Цифровая инфраструктура России сделала знаковый шаг вперёд. 11 сентября по поручению президента Владимира Путина в стране впервые запущена коммерческая сеть 5G, охватившая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и ещё 11 городов.

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