Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 010 подписчиков

Бывший министр культуры Ощепков будет курировать кафе в музее PERMM

Бывший министр культуры Ощепков будет курировать кафе в музее PERMM

У него уже есть опыт руководства общепитом.Музей современного искусства PERMM, ООО «Слоуфуд», ресторатор и бывший министр культуры Прикамья Олег Ощепков подписали соглашение об открытии кафе на территории музея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх