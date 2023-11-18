Бывший министр культуры Ощепков будет курировать кафе в музее PERMM

У него уже есть опыт руководства общепитом.Музей современного искусства PERMM, ООО «Слоуфуд», ресторатор и бывший министр культуры Прикамья Олег Ощепков подписали соглашение об открытии кафе на территории музея.
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