Байден заявил Гуайдо, что США могут смягчить санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты могут смягчить санкции, введенные против Венесуэлы, при условии успеха переговоров между властями и оппозицией страны, заявил американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.