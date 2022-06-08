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Байден заявил Гуайдо, что США могут смягчить санкции против Венесуэлы

Байден заявил Гуайдо, что США могут смягчить санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты могут смягчить санкции, введенные против Венесуэлы, при условии успеха переговоров между властями и оппозицией страны, заявил американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

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