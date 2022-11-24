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Количество умных скверов с видеонаблюдением МТС во Владивостоке удвоилось

Количество умных скверов с видеонаблюдением МТС во Владивостоке удвоилось

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении проекта по установке интеллектуального видеонаблюдения в общественных пространствах Владивостока.

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