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Власти Японии отказываются рассказать о сбежавшем к ним россиянине

Власти Японии отказываются рассказать о сбежавшем к ним россиянине

Власти Японии отказываются предоставить российской стороне информацию о гражданине РФ, который, согласно сообщениям японских СМИ, в поисках политического убежища приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо, преодолев 20 км на резиновой лодке.

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