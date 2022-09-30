Байден заявил о риске большого количества человеческих жертв во Флориде из-за урагана "Иэн"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что ураган "Иэн" может стать причиной большого количества человеческих жертв во Флориде, передает "Интерфакс".