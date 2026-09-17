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Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения

Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что истинной целью политики Владимира Зеленского является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса, передает информационная служба "Вести" .

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