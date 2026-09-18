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Царьград

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МВД возбудило дело за нападение на водителя трамвая 14 сентября

МВД возбудило дело за нападение на водителя трамвая 14 сентября

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о хулиганстве на троих человек, напавших 14 сентября на водителя трамвая.

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