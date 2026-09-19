Научный центр Бурденко перевёз пациентку после аварии 11 сентября

После аварии 11 сентября на трассе М-8 под Архангельском, где столкнулись микроавтобус и лесовоз, серьезно раненую женщину доставили в медицинский центр имени Бурденко в Москве.
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