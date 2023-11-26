Красноярка рассказала о жизни с абьюзером

Абьюз и домашнее насилие — к сожалению, далеко не редкость в нашем обществе. Но что же заставляет жертв жить с теми, кто их подавляет? Почему они не уходят? Почему пытаются сохранить даже такие — чрезвычайно болезненные отношения? Репортер NGS24.
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