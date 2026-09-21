Приморье краеның Находка шәһәрендә балалар Сабан туе узды

Приморье краеның Находка шәһәрендә «Россия – ул без!» дип аталган балалар Сабан туе узган. Ул быел җиденче тапкыр үткәрелгән һәм Россиядә халыклар бердәмлеге елына багышланган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым