Тысячи приморцев обратились за помощью из-за укусов клещей

В Приморском крае с начала эпидемиологического сезона 2458 людей обратились за помощью к специалистам из-за укусов клещей, что на 11% ниже показателя обращаемости за аналогичный период 2024 года и на 2% выше среднего многолетнего показателя.
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