"Чудовищные зверства": В День независимости ЦАР Захарова напомнила о преступлениях Франции в стране

На долю центральноафриканского народа выпало немало испытаний: сохранились свидетельства местных жителей о чудовищных зверствах со стороны французских концессионных компаний, точное число жертв этих преступлений неизвестно до сих пор, заявила 1 декабря, поздравляя ЦАР с 65-ё годовщиной провозглашения Республики официальный представитель МИД Мария Захарова.
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