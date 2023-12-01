"Чудовищные зверства": В День независимости ЦАР Захарова напомнила о преступлениях Франции в стране

На долю центральноафриканского народа выпало немало испытаний: сохранились свидетельства местных жителей о чудовищных зверствах со стороны французских концессионных компаний, точное число жертв этих преступлений неизвестно до сих пор, заявила 1 декабря, поздравляя ЦАР с 65-ё годовщиной провозглашения Республики официальный представитель МИД Мария Захарова.