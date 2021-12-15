Происшествия

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В Татарстане инспекторы ДПС оперативно доставили двух пострадавших мужчин в больницу

В Татарстане инспекторы ДПС оперативно доставили двух пострадавших мужчин в больницу

К экипажу дорожно-патрульной службы Республики Татарстан, обеспечивавшему безопасность дорожного движения на автодороге Казань-Оренбург, обратился за помощью водитель, который вез двух местных жителей в медучреждение.

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