В Татарстане инспекторы ДПС оперативно доставили двух пострадавших мужчин в больницу

К экипажу дорожно-патрульной службы Республики Татарстан, обеспечивавшему безопасность дорожного движения на автодороге Казань-Оренбург, обратился за помощью водитель, который вез двух местных жителей в медучреждение.
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