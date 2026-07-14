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Live: запуск пилотируемого корабля «Союз» к МКС

Live: запуск пилотируемого корабля «Союз» к МКС

Ракета выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС‑29». Он доставит на МКС двух российских космонавтов Петра Дуброва (второй полет в космос), бортинженера Анну Кикину (второй полет), а также второго бортинженера, астронавта НАСА Анила Менон (первый полет в космос).

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