Диетолог раскрыла последствия полного отказа от хлеба

Врач-диетолог Юлия Чехонина и заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказали о последствиях полного отказа от хлеба и раскрыли оптимальную норму этого популярного продукта в день.
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