Диетолог раскрыла последствия полного отказа от хлеба

Врач-диетолог Юлия Чехонина и заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказали о последствиях полного отказа от хлеба и раскрыли оптимальную норму этого популярного продукта в день.