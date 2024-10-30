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Диетолог раскрыла последствия полного отказа от хлеба

Диетолог раскрыла последствия полного отказа от хлеба

Врач-диетолог Юлия Чехонина и заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказали о последствиях полного отказа от хлеба и раскрыли оптимальную норму этого популярного продукта в день.

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