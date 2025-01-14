В США оценили стоимость покупки Гренландии

Экономист Баркер: Покупка Гренландии обойдется Трампу от $ 12,5 до 77 млрд Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times назвал стоимость покупки Гренландии.
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