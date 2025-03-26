ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вот "счастье" срариков спасаем.Молодые умирают,а мы стариков спасаем!В Туле пожарные с...
  • Алексей Белоусов
    А что такое "СМЕТ"?С улиц Тулы за су...
  • лариса павлова (Павлова)
    Лучше бы Володин и Останина озаботились вопросом, куда делись деньги, выделенные на ОСВВ и строительство приютов! Там...Россияне оценили ...

На весенних каникулах в загородных лагерях Тульской области отдохнет около тысячи детей

На весенних каникулах в загородных лагерях Тульской области отдохнет около тысячи детей

В пяти загородных лагерях Тульской области на весенних каникулах отдохнет порядка тысячи детей. Как рассказал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев, для школьников организованы четыре профильные смены министерства образования и министерства молодежной политики региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх