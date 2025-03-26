На весенних каникулах в загородных лагерях Тульской области отдохнет около тысячи детей

В пяти загородных лагерях Тульской области на весенних каникулах отдохнет порядка тысячи детей. Как рассказал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев, для школьников организованы четыре профильные смены министерства образования и министерства молодежной политики региона.
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