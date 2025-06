DECEIT CFF-Hook (1 месяц)Supported version of the game / Поддерживаемая версия игры: SteamSupported game mode / Поддерживаемый режим игры: Fullscreen or windowed / Полноэкранный или оконныйSupported anti-cheats / Поддерживаемые анти-читы: In-game / ВнутриигровойTechnical features / Технические особенности: Listed HERE / Указано ЗДЕСЬCoder / Разработчик: Status-2=================================FUNCTION / ФУНКЦИИ=================================ESP:– Skeletons / Отображать скелеты на игроках– Warning Infected / Отображать предупреждающую надпись над заражёнными– Lasers / Отображать линии направления взгляда у игроков– Health / Отображать здоровье игроков– Name / Отображать имена игроков– Distance / Отображать дистанцию до игроков– Line / Отображать линии до игроков– Health Kit / Отображать аптечки медицинские– Armour / Отображать бронежилеты– Blood Bags / Отображать пакеты с кровью– Ammo / Отображать… источник#Infected #Lasers.