Пепел вместо колонн: «Торнадо-Г» разнесла технику и живую силу врага «Торнадо-Г» накрыла скопления техники и живой силы условного врага раньше, чем пехота пошла на штурм первой линии обороны.
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