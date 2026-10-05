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«Я усвоил 4 главных урока»: психолог Латыпов о том, как сохранить близость в паре

«Я усвоил 4 главных урока»: психолог Латыпов о том, как сохранить близость в паре

Редко можно увидеть двух пожилых людей, которые нежно и трепетно относятся друг к другу. Чаще бывает иначе: чувства угасают, остается лишь привычка быть вместе, усталость или одиночество.

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