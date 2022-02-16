Мировые нефтетрейдеры заранее готовятся к введению возможных санкций против РФ

Импортеры нефти рассчитывают риски покупки российских углеводородов на фоне возможных санкций. Несмотря на то, что трейдеры не ожидают серьезных изменений на международной арене, они решили пересмотреть планы нефтяных сделок, сообщает Bloomberg.
Импортеры нефти рассчитывают риски покупки российских углеводородов на фоне возможных санкций. Несмотря на то, что трейдеры не ожидают серьезных изменений на международной арене, они решили пересмотреть планы нефтяных сделок, сообщает Bloomberg.
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