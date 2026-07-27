«Перебрал с дозой на выходных»: в Госдуме отвергли слова Зеленского о подготовке новой мобилизации в РФ

Каждые несколько месяцев в информационном поле всплывает один и тот же сценарий: украинские официальные лица заявляют о подготовке новой волны мобилизации в России, а российские политики и военные это категорически опровергают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии