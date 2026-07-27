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Мировое обозрение

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«Перебрал с дозой на выходных»: в Госдуме отвергли слова Зеленского о подготовке новой мобилизации в РФ

«Перебрал с дозой на выходных»: в Госдуме отвергли слова Зеленского о подготовке новой мобилизации в РФ

Каждые несколько месяцев в информационном поле всплывает один и тот же сценарий: украинские официальные лица заявляют о подготовке новой волны мобилизации в России, а российские политики и военные это категорически опровергают.

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