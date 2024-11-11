«Смотрите, я здесь, и я другой»: Зачем мигранты из Средней Азии демонстрируют свою принадлежность к Средней Азии?

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Sergey Ivanov

И снова все по- русски! То есть, через жопу. Вот автор кучу букв потратил, чтобы доказать то, что всем и без того ясно: Ну не уважают нас мигранты! Только вот у автора виноватыми оказываются все вокруг. Все, кроме самих русских. А если разобраться- то с какой стати таджик будет уважать Россию и русских, если мы не уважаем сами себя? Что, это не мы настежь раскрыли двери в страну? Не мы (то есть, наша власть) с восторгом принимаем грязное азиатское отребье, от которого отказываются сами эти страны? Так за что нас должны уважать? «мигранты должны больше уважать культуру страны, в которой они живут...» А может быть, они должны ПРОСТО уважать нас, нашу культуру, наши обычаи? Для этого надо немного: Научиться САМИМ уважать себя, свою культуру, свои обычаи. Наша власть смотрит на Россию просто как на пространство для кормления. Но точно такие же чувства испытывают мигранты! Для них Россия- точно такое же пространство для кормления. Подкормился- плюнул в эту ненавистную русскую рожу- и уехал к себе. Проедать жирок, накопленный в России и за счет русских. Так ведь и наша власть ведет себя ровно так же! Накопил на виллу во Франции- плюнул в рожу этого простака русского- и отвалил на свою новую родину. Итак, с первым русским вопросом «Кто виноват?»- вроде как прояснилось. Теперь займемся вторым вечным русским вопросом: «Что делать?» Рецепт простой. Если мы хотим, чтобы нас уважали- давайте научимся уважать сами себя. И тогда каждый азиат будет считать, что ему неслыханно повезло, если он получил рабочую визу (или грин- карту) в Россию. А если ему посчастливилось получить гражданство России- то для него это будет вершиной жизненного успеха! И тогда мы станем свидетелями чудесного преображения: Мигрант уже не будет выпячивать ни свою национальность, ни свое мусульманство. Напротив, он сделает все, чтобы быть похожим на русского! И вместо наплевательства на русских, Россию и российские законы он вдруг станет примерным гражданином и усердным работником!