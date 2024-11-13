Почти в 11 миллионов: почему Татьяна Буланова скрывает финансовые проблемы мужа

Татьяна Буланова впервые прокомментировала многомиллионные долги супруга Валерия Руднева. Почему заслуженная артистка РФ отрицает финансовые проблемы, несмотря на данные официальных источников? И кто теперь оплачивает за предпринимателя его кредиты и налоги? Неужели поклонники правы, и мужчина женился на звезде из корыстных побуждений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».