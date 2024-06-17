В Китае Xpeng испытала свой летающий автомобиль

Совершил свой первый полет в Пекине электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) Xpeng AeroHT, дочерней компании китайского стартапа Xpeng Motors, занимающегося производством летающих автомобилей, сообщает 17 июня издание Yicai.
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