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Новости Брянска

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Клинчанина осудили за покупку и хранение наркотиков

Клинчанина осудили за покупку и хранение наркотиков

Наркотики мужчина купил через интернет с помощью знакомого и хранил при себе до изъятия полицией. Признал вину полностью, наказание — 3,5 года условно.

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