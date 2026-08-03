Российские операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки

Новые правила призваны сократить число мошеннических вызовов Российские мобильные операторы начали блокировать массовые и автоматизированные звонки, если для них не оформлены договоры на обязательную маркировку.
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