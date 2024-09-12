В списке игр Tokyo Game Show 2024 неожиданно засветилась версия Palworld для PS5 В начале э...

В списке игр Tokyo Game Show 2024 неожиданно засветилась версия Palworld для PS5В начале этого года была запущена амбициозная песочница Palworld с открытым миром, элементами выживания и питомцами, которых можно использовать в бою или для обустройства дома.
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