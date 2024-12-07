Новая Тойота из салона по цене до 2 млн рублей? Невероятно, но такой вариант есть!

Toyota Vios – это компактный седан, который был разработан с акцентом на экономичность и удобство. Несмотря на то, что официально этот автомобиль никогда не поставлялся в Россию, предприимчивые автодилеры нашли способ заполнить этот пробел, и теперь Vios доступен для покупки на российских классифайдах.