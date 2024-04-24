90 млн пассажиров совершили авиаперелеты с помощью системы бронирования «Леонардо» в 2023 году

Автоматизированная информационная система (АИС) организации воздушных перевозок «Леонардо» помогла российским и зарубежным авиакомпаниям перевезти 90 млн пассажиров в 2023 году, вдвое превысив результаты предыдущего года.
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