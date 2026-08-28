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Газета.ру

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"Росгосстрах": запрос на каско для электромобилей и гибридов вырос на 15%

"Росгосстрах": запрос на каско для электромобилей и гибридов вырос на 15%

За июль — августа количество запросов на каско для электромобилей и гибридов выросло на 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Росгосстраха».

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