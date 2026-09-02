Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Германии в Москве

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Германии Бернда Финке. Как сообщает «Интерфакс», это произошло после того, как власти ФРГ обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МВД предложили ...
- SI Россиянам предост...
- Эксперт заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым