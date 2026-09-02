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Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Германии в Москве

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Германии Бернда Финке. Как сообщает «Интерфакс», это произошло после того, как власти ФРГ обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа.

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