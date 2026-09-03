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ФедералПресс

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Производство ракет Patriot на Украине: генерал Липовой объяснил, почему это похоже на авантюру

Производство ракет Patriot на Украине: генерал Липовой объяснил, почему это похоже на авантюру

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot вызвало критическую оценку в России.

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