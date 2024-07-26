Что Россия и Китай должны делать в условиях "двойного сдерживания" со стороны США

Сегодня российско-китайские отношения устойчивы и отличаются высоким уровнем взаимного доверия. Сближение Москвы и Пекина происходит на фоне давления со стороны США и их союзников, осуществляемого на региональном и глобальном уровнях.
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