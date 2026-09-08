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Царьград

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Ученые выявили связь ожирения и когнитивных нарушений в возрасте

Ученые выявили связь ожирения и когнитивных нарушений в возрасте

Ученые в журнале Frontiers in Nutrition изучили связь абдоминального ожирения с когнитивными нарушениями, проанализировав данные исследований с 2000 по май 2026 года.

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