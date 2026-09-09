Симеоне про 1:2 с «Ливерпулем»: «Атлетико» надо подкорректировать детали, поражение перечеркивает плюсы. Команда в процессе строительства, даже если кому-то не нравится это слышать»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от « Ливерпуля » (1:2) в Лиге чемпионов. «Всегда кажется, что если во втором тайме ты не делаешь то же самое, что в первом, значит, у тебя физические проблемы.
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