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РИА Новости: Винатье обещал не работать в НКО и не собирать данные о России

РИА Новости: Винатье обещал не работать в НКО и не собирать данные о России

Гражданин Франции Лоран Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.

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