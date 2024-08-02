РИА Новости: Винатье обещал не работать в НКО и не собирать данные о России

Гражданин Франции Лоран Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.
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