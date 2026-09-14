В КНДР заявили, что Москва и Пхеньян сообща добиваются стабильности на планете

Россия и КНДР совместными усилиями борются за мир и стабильность на Земле. Об этом заявил председатель ЦК Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Пэк Ын Чхоль, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.