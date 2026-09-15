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Царьград

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Росстат: запасы мяса в августе сократились на 12,3%

Росстат: запасы мяса в августе сократились на 12,3%

В августе в российских сельхозорганизациях запасы мяса сократились на 12,3% и составили 65,7 тыс. тонн.

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