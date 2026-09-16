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Царьград

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Консул Марков сообщил о сотрудничестве с США на выборах 20 сентября

Консул Марков сообщил о сотрудничестве с США на выборах 20 сентября

Генконсульство России в Нью-Йорке и службы безопасности США координируются для обеспечения порядка на выборах в Госдуму 20 сентября.

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