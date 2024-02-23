«Моя принцесса», — Шура впервые показал 4-летнюю дочь

Жизнь певца Александра Медведева, известного народу как Шура, покрыта тайной. В последние годы он немного отдалился от шоу-бизнеса, хотя периодически посещает светские вечера и ходит на встречи с прессой.
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