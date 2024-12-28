Валерий Меладзе перед Новым годом тайно вернулся в Россию

Свой приезд в Москву певец никак не анонсировал. Певец Валерий Меладзе, проживающий в последнее время в Испании с женой Альбиной Джанабаевой, в преддверии новогодних праздников неожиданно вернулся в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии