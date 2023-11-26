В ЦБ рассказали, как заработать на кредитной карте

С помощью кредитной карты можно не только расплачиваться за покупки, но и получать дополнительный доход, рассказала эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Наталья Демидова в беседе с «Газетой.
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