В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

Предатели должны уничтожаться сразу что плодить этих тварей у нас все про все знают и ждут чего то слишком законы мягкие так же и олигархи живут за счет государства да еще и гадят запад пустил корни очень глубоко и Украина делает тоже самое по наводке запада

Татьяна Романова

Мутная история. Я больше склоняюсь к тому, что его тупо взяли в плен, накачали транквилизаторами, а под их воздействием можно признаться не только в любви к Украине но и взять на себя ответственность в убийстве принцессы Дианы и организации военного переворота в Чили. Ну а мать, есть мать и ради своего ребенка она пойдет на все.