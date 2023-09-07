Политнавигатор Военная разведка Украины организовала пресс-конференцию командира российского вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, который, по его словам, добровольно в начале августа угнал свою боевую машину на территорию противника.
В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину
Комментарии
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Андрей
как родственник СБУшника стал командиром вертолёта?Если знали о его связях с СБУ почему не упредили?
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16 час.
Александр Гребнев
Предатели должны уничтожаться сразу что плодить этих тварей у нас все про все знают и ждут чего то слишком законы мягкие так же и олигархи живут за счет государства да еще и гадят запад пустил корни очень глубоко и Украина делает тоже самое по наводке запада
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16 час.
Татьяна Романова
Мутная история. Я больше склоняюсь к тому, что его тупо взяли в плен, накачали транквилизаторами, а под их воздействием можно признаться не только в любви к Украине но и взять на себя ответственность в убийстве принцессы Дианы и организации военного переворота в Чили. Ну а мать, есть мать и ради своего ребенка она пойдет на все.
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15 час.
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